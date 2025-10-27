Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Hauptstraße - Unbekannte schlagen auf 34-Jährigen ein (25.10.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Samstagabend ist es vor einer Gaststätte in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 23.30 Uhr gerieten ein 25-Jähriger und ein 34-Jähriger in einem Lokal zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf des Disputs schlug der Jüngere mehrfach auf seinen Kontrahenten ein. Nachdem der 35-Jährige daraufhin wenig später die Örtlichkeit verließ, griffen ihn vor der Gaststätte mehrere unbekannte Personen an und schlugen ihm ebenfalls mehrfach ins Gesicht. Dabei erlitt er Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bitte Zeugen der Auseinandersetzung sich unter der Tel. 07731 917036 zu melden.

