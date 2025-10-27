Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, K6120, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich - rund 40.000 Euro Blechschaden (26.10.2025)

Steißlingen, K6120 (ots)

Mehrere Schutzengel hatten fünf Heranwachsende, die in der Nacht auf Sonntag auf der Kreisstraße 6120 zwischen Orsingen und Schoren verunfallt sind. Gegen 02.40 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem Toyota in Begleitung vier weiterer Personen im Alter von 18 und 19 Jahren in Richtung Schoren unterwegs. In einer Linkskurve kam der Fahranfänger mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab, woraufhin sich das Auto am dortigen Hang überschlug, ehe es schließlich auf den Rädern zum Stehen kam. Alle fünf Heranwachsenden blieben dabei unverletzt und konnten den demolierten Wagen selbstständig verlassen. Sie kamen mit mehreren Rettungswägen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der an dem Toyota entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 40.000 Euro liegen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe unterstützte zudem die Feuerwehr vor Ort.

