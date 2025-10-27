Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Freiherr-vom-Stein-Straße - grauen VW Golf touchiert und geflüchtet (25.10.2025)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend auf der Freiherr-vom-Stein-Straße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 20.10 Uhr fuhr ein Unbekannter von der Widerholdstraße kommend in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. In der dortigen Linkskurve geriet er zu weit nach rechts und streifte dabei den auf Höhe der Hausnummer 63 geparkten grauen VW Golf über die gesamte linke Fahrzeugseite hinweg. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr er anschließend jedoch einfach weiter.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

