Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Schneckenburgstraße - Taxi erfasst Radfahrer (25.10.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Schneckenburgstraße zu einem Unfall zwischen einem Taxi und einem Radfahrer gekommen. Ein 25-jähriger Taxifahrer hielt auf dem rechtsseitigen Radschutzstreifen um einen Gast aussteigen zu lassen. Ein von hinten kommender 38-jähriger Radler überholte das haltende Taxi daraufhin auf der linken Seite. Kurz bevor er vor dem Auto wiedereinscherte fuhr der 25-Jährige wieder an und touchierte dabei den 38-Jährigen. Dieser erlitt infolge der Kollision Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

