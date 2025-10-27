PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Schneckenburgstraße - Taxi erfasst Radfahrer (25.10.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Schneckenburgstraße zu einem Unfall zwischen einem Taxi und einem Radfahrer gekommen. Ein 25-jähriger Taxifahrer hielt auf dem rechtsseitigen Radschutzstreifen um einen Gast aussteigen zu lassen. Ein von hinten kommender 38-jähriger Radler überholte das haltende Taxi daraufhin auf der linken Seite. Kurz bevor er vor dem Auto wiedereinscherte fuhr der 25-Jährige wieder an und touchierte dabei den 38-Jährigen. Dieser erlitt infolge der Kollision Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren