POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Schneckenburgstraße - Taxi erfasst Radfahrer (25.10.2025)
Konstanz (ots)
Am Samstagabend ist es auf der Schneckenburgstraße zu einem Unfall zwischen einem Taxi und einem Radfahrer gekommen. Ein 25-jähriger Taxifahrer hielt auf dem rechtsseitigen Radschutzstreifen um einen Gast aussteigen zu lassen. Ein von hinten kommender 38-jähriger Radler überholte das haltende Taxi daraufhin auf der linken Seite. Kurz bevor er vor dem Auto wiedereinscherte fuhr der 25-Jährige wieder an und touchierte dabei den 38-Jährigen. Dieser erlitt infolge der Kollision Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell