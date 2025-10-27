Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte werfen Fahrrad auf die Fahrbahn - Audi Q3 beschädigt (26.10.2025)

Konstanz (ots)

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in der Nacht auf Sonntag auf der Max-Stromeyerstraße ermittelt die Polizei gegen bislang unbekannte Täter. Gegen drei Uhr warfen zwei Männer im Bereich des Lidl Parkplatzes ein blaues Herrenrad auf die Straße. Einem Taxifahrer gelang es noch dem Rad auszuweichen, eine in Richtung Oberlohnstraße fahrende 25-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit ihrem Audi Q3 mit dem Fahrrad. Die beiden unbekannten Täter flüchteten daraufhin über den Lidl-Parkplatz in Richtung Tennisplätze. Eine umgehende Fahndung nach den Unbekannten verlief erfolglos.

An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

