POL-KN: (Villingendorf
Lkr. Rottweil) - Unfallflucht - blauer Skoda beschädigt (23./24.10.2025)
Villingendorf (ots)
Zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Freitagabend, 19:00 Uhr, hat ein Unbekannter in der Straße "Zimmerner Weg" einen geparkten Skoda beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.
An dem blauen Skoda Fabia entstanden Beschädigungen an der Fahrerseite in Höhe von rund 3.000 Euro.
Zeugen, die den Unfall im genannten Zeitraum beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
