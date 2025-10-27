Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) - Unfallflucht - blauer Skoda beschädigt (23./24.10.2025)

Villingendorf (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Freitagabend, 19:00 Uhr, hat ein Unbekannter in der Straße "Zimmerner Weg" einen geparkten Skoda beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

An dem blauen Skoda Fabia entstanden Beschädigungen an der Fahrerseite in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall im genannten Zeitraum beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell