Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizeibeamte (25.10.2025)

Rottweil (ots)

Am Samstagabend hat ein 31-Jähriger in einem Lokal in der Neckarstraße Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet.

Der Mann wählte zuvor mehrfach den Notruf und verhielt sich in der Gaststätte aggressiv und lautstark.

Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der alkoholisierte Mann auffällig, sprach wirr und wechselte mehrfach zwischen verschiedenen Sprachen. Als ihn die Polizeibeamten aufforderten, das Lokal zu verlassen, weigerte er sich und leistete körperlichen Widerstand. Der 31-Jährige musste schließlich unter Anwendung von Zwang zu Boden gebracht werden.

Auch im weiteren Verlauf, während des Transports zum Polizeirevier und bei der dort angeordneten Blutentnahme, wehrte sich der Mann weiter.

Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

