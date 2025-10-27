Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Unfallflucht auf Parkplatz - roter Renault beschädigt (25.10.2025)

Rottweil (ots)

Zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr hat ein Unbekannter am Samstag auf dem Parkplatz des Elektrofachgeschäfts EURONICS in der Tuttlinger Straße einen geparkten Renault beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

An dem roten Renault Arcana entstanden, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall im genannten Zeitraum beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

