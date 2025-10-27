Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unbekannte feiern in leerstehendem Wohnhaus - Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs (24./25.10.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße "Oberer Bann" verschafft.

Zwischen 18:30 Uhr und 06:00 Uhr drangen die Täter in das Haus ein, konsumierten im Inneren Alkohol, beschädigten Gläser und rissen Teile einer Tapete von der Wand. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich "Oberer Bann" gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell