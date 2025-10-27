Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - Autofahrerin prallt gegen Transporter - Alkohol im Spiel (26.10.2025)

Immendingen (ots)

Am Sonntagabend ist eine alkoholisierte Autofahrerin in der Dorfstraße auf Höhe der Kirchgasse mit einem Transporter zusammengestoßen.

Eine 38-Jährige fuhr gegen 20:00 Uhr mit einem Mitsubishi Space Star auf der Kirchstraße und bog in die Dorfstraße ein. Dabei kollidierte sie mit einem am Straßenrand abgestellten Renault Master. Durch den Aufprall lösten die Frontairbags des Mitsubishi aus.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 38-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und stellten ihren Führerschein sicher.

An dem Renault entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro, am Transporter etwa 1.000 Euro. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss von der Unfallstelle entfernt werden.

Die 38-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

