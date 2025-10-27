Polizeipräsidium Konstanz

Aldingen

Lkr. Tuttlingen - Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt (24.10.2025)

Aldingen (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Kreuzung Rubäckerstraße / Sulzbachstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen.

Eine 82-Jährige bog gegen 17:15 Uhr mit einem Suzuki Celerio von der Rubäckerstraße nach links in die Sulzbachstraße ab und übersah dabei einen 15-jährigen Radfahrer, der auf der Rubäckerstraße ortseinwärts unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der der Jugendliche stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, am Zweirad rund 200 Euro.

