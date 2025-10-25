Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) AfD-Bürgerdialog und Gegenversammlung verlaufen insgesamt friedlich (25.10.2025)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Aus polizeilicher Sicht friedlich verlaufen ist der Bürgerdialog der AfD-Fraktion Landesgruppe BW in den Donauhallen am Samstagabend. Im Vorfeld und zu Beginn der Veranstaltung fand eine Gegenversammlung "Für Demokratie und Solidarität gegen die AfD" samt Aufzug statt. Vor der Halle kam es anschließend aus den Reihen der Demonstranten zu einem tätlichen Angriff eines 38-Jährigen gegen Polizeibeamte.

Insgesamt knapp 1.000 Personen nahmen an dem Bürgerdialog in der Halle teil. Die Anzahl der Teilnehmenden an Gegenversammlung und Aufzug schätzte die Polizei auf insgesamt rund 400 Personen.

Die Protestversammlung endete gegen 19 Uhr, der Bürgerdialog gegen 21.15 Uhr.

Wie bei den vergangenen Veranstaltungen auch, befand sich die Polizei wieder mit lageangepasstem Kräfteaufgebot vor Ort.

