Bei einem Raub auf einen Lebensmittelmarkt in der Industriestraße hat ein Unbekannter am Samstagmorgen einen Kunden verletzt. Gegen 10:00 Uhr betrat ein männlicher Täter den Kassenbereich des REWE, bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Ein an der Kasse befindlicher 51-jähriger Kunde griff sofort ein und hielt den Räuber fest. Ein weiterer Kunde versuchte ihn mit einem Einkaufswagen zu fixieren. Hierbei leistete der Täter jedoch heftigen Widerstand. Ihm gelang es, eine Kasseneinlage an sich zu nehmen und aus dem Markt zu flüchten. Vor dem Geschäft wurde er jedoch durch den nacheilenden 51-Jährigen eingeholt und zu Boden gebracht. Es folgte ein Gerangel, bei welchem der Täter die Kasseneinlage verlor und in Richtung Bahnhof davonrannte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, gelang dem Räuber unerkannt aber vermutlich ohne Beute die Flucht. Der Zeuge zog sich bei der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung am Bein zu. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten in ein örtliches Klinikum.

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: männlich, etwa 165 cm groß, Dreitagebart, bekleidet mit einem schwarzen Anorak mit Kapuze, einer schwarzen Hose sowie weißen Sportschuhen.

Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07721 6010 entgegengenommen.

