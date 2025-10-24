Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Fußgänger angefahren und verletzt (23.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Straße "Brandenkopfweg" hat sich am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, ein Fußgänger bei einem Unfall leichtverletzt. Eine 29-jährige VW-Fahrerin hat einen die Fahrbahn querenden 42-Jährigen zu spät erkannt. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste sie ihn mit der Motorhaube. Durch den Zusammenstoß verletzte er sich leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell