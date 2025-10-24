Polizeipräsidium Konstanz

Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer und hohem Sachschaden (24.10.2025)

Aldingen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 06:45 Uhr, ist es auf der Schuraer Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer kollidierte auf der regennassen Fahrbahn mit einem am Straßenrand geparkten Seat Ibiza. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 21-Jährige an, einem dunklen Wagen ausgewichen zu sein.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf etwa 30.000 Euro, der Schaden am Seat beträgt rund 2.000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall in der fraglichen Zeit auf der Schuraer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

