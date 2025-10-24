PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen
Lkr. Tuttlingen) - Einbruch in Gaststätte - Polizei ermittelt (23./24.10.2025)

Wehingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte in der Gosheimer Straße verschafft.

Zwischen 21:15 Uhr und 08:15 Uhr gelang es den Tätern, in das Gebäude einzudringen und dort mehrere Spielautomaten zu beschädigen. Die Höhe des entwendeten Geldbetrags und des entstandenen Schadens an den Geräten ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07426 1240 beim Polizeiposten Wehingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren