Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) - Einbruch in Gaststätte - Polizei ermittelt (23./24.10.2025)

Wehingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte in der Gosheimer Straße verschafft.

Zwischen 21:15 Uhr und 08:15 Uhr gelang es den Tätern, in das Gebäude einzudringen und dort mehrere Spielautomaten zu beschädigen. Die Höhe des entwendeten Geldbetrags und des entstandenen Schadens an den Geräten ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07426 1240 beim Polizeiposten Wehingen zu melden.

