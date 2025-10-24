Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unfall an Kreuzung - Polizei bittet um Zeugenhinweise (23.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung Möhringer Straße/Karlstraße zu einem Unfall zwischen einem Seat Ateca und einem VW Golf gekommen.

Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 entgegen.

