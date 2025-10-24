Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - Honda Civic überschlagen - Fahrer bleibt unverletzt (23.10.2025)

Immendingen (ots)

Am Donnerstagabend ist ein 24-jähriger Fahrer mit einem Honda Civic auf der Landesstraße 225 zwischen Mauenheim und Immendingen verunglückt.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und starkem Regen geriet der Wagen ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab und überschlug sich auf dem Grünstreifen. Dabei kollidierte der Honda mit einem Telekommunikationsverteiler und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und verständigte eigenständig den Abschleppdienst. Ein Techniker sicherte den beschädigten Telekommunikationsverteiler vor Ort.

Der Sachschaden am Auto und am Verteilerkasten beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell