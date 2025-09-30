Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Personalwechsel bei der Polizeiinspektion Harburg

Buchholz (ots)

Der Oktober ist traditionell ein Monat, der Personalveränderungen in der Polizei mit sich bringt. Dieses Mal gibt es auch Veränderungen auf einigen leitenden Positionen:

Bereits im September hat Polizeioberrätin Nina Sommer die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in Buchholz übernommen. Sie war zuvor Dezernatsleiterin bei der Polizeidirektion in Lüneburg. Sommer folgt damit auf Polizeidirektorin Julia Martens, die eine neue Leitungsfunktion in Lüneburg übernommen hat.

Polizeioberrat Sebastian Pölking, der in den letzten zehn Monaten neben seiner Tätigkeit als Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion auch die Funktion der Leitung des Polizeikommissariats Winsen (Luhe) innehatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5927611), wechselt zum 1. Oktober nach Uelzen und übernimmt dort die Leitung des Polizeikommissariats. Ihm folgt als Leiterin Einsatz Polizeirätin Janine Mai.

Die Leitung des Polizeikommissariats Winsen (Luhe) wird zunächst kommissarisch vom Ersten Polizeihauptkommissar Oliver Kues (Leiter des Autobahnpolizeikommissariats Maschen) übernommen. Die Leitung der Autobahnpolizei übernimmt in dieser Zeit Polizeihauptkommissar Mark Zörner, originär Leiter des Einsatz- und Streifendienstes.

Auch das Polizeikommissariat Seevetal hat eine neue Leitung. Erster Polizeihauptkommissar Holger Guse, der zehn Jahre lang den Einsatz- und Streifendienst in Buchholz geleitet hatte, wurde nach einer Verwendung im Innenministerium mit der Leitung des Polizeikommissariats beauftragt.

Der Leiter der Polizeiinspektion, Leitender Kriminaldirektor Thomas Meyn, dankte Pölking noch einmal für sein Engagement in den letzten Jahren: "Die Wahrnehmung der beiden Aufgaben war eine ganz besonderer Herausforderung, für die ich Sebastian Pölking ganz besonders danke und die nur möglich war, weil er von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Winsen und im Stab der Polizeiinspektion bestmöglich unterstützt wurde. Für seine neue Aufgabe in Uelzen wünsche ich ihm viel Erfolg und alles Gute."

