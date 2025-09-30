Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zweiradsätze von Fahrzeugen abmontiert und gestohlen ++ Seevetal/Maschen - Tageswohnungseinbruch ++ Drage - Sachbeschädigung an Schulgebäude ++ u. w. M.

Buchholz (ots)

Zweiradsätze von Fahrzeugen abmontiert und gestohlen

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Hanomagstraße haben Diebe am vergangenen Wochenende die kompletten Radsätze zweier PKW gestohlen. Die beiden Fahrzeuge der Marke Hyundai standen auf der Außenfläche des umzäunten Betriebsgeländes. Die Täter bockten die Fahrzeuge auf vorgefundenen alten Stahlfelgen auf und montierten die acht Räder von den Autos ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 8000 EUR geschätzt.

Hinweise zum möglichen Abtransport nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Maschen - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, 29.9.2025, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, sind Diebe in der Johannes-Vogel-Straße in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend zahlreiche Räume des Hauses. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Drage - Sachbeschädigung an Schulgebäude

In der vergangenen Woche haben Unbekannte am Schulgebäude an der Stover Straße mehrere Fallrohre beschädigt, indem sie dagegen traten. Zudem nahmen die Täter mehrere Dachpfannen von einem Anbau und warfen sie auf den Boden des Schulhofes.

Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen dem 22. und 25.9.2025. Der Schaden beträgt rund 1500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Marschacht Tel. 04176 948930.

Stelle - Zusammenstoß zweier Fahrradfahrerinnen

Auf dem Radweg an der Lüneburger Straße kam es am Montag, 29.9.2025, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrerinnen. Gegen 7:45 Uhr kollidierte eine 14-Jährige mit dem Rad einer 64-jährigen Frau. Beide kamen sich auf dem Radweg entgegen. Möglicherweise sorgte die tief stehende Sonne dafür, dass die Jugendliche das entgegenkommende Fahrrad zu spät bemerkte. Die Jugendliche verletzte sich im Gesicht und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 64-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Winsen - Radfahrer übersehen und verletzt

In der Bahnhofstraße kam es am 29.9.2025 zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Gegen 17:40 Uhr wollte ein 41-jähriger Mann mit seinem Mercedes Sprinter von der Bahnhofstraße nach rechts in die Hansestraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 33-jährigen Radfahrers, der auf dem Radweg entlang der Hansestraße unterwegs war und die Bahnhofstraße queren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell