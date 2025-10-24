POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall fordert Leichtverletzte (23.10.2025)
Donaueschingen (ots)
Auf der Einmündung der Werner-von-Siemens- und Raiffeisenstraße hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten ereignet. An der "rechts vor links" Einmündung missachtete, gegen 9 Uhr, eine 37-jährige VW-Fahrerin die in Richtung der Werner-von-Siemens-Straße unterwegs war die Vorfahrt eines von rechts kommenden 38-Jährigen. Der war in seinem Mercedes auf der Raiffeisenstraße unterwegs. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau leicht. Der Gesamtschaden ist noch nicht beziffert.
