Lkr. Rottweil) - Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Mercedes auf Kundenparkplatz (23./24.10.2025)

Zwischen Donnerstagabend, 20:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:30 Uhr, ist auf dem Kundenparkplatz eines Friseursalons im Grundhofweg ein schwarzer Mercedes-Benz der C-Klasse beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht den Unfall auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07423 8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

