Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebstahl durch Verwirrungstaktik

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit einer Verwirrungstaktik hat ein Trickdieb am Samstagabend an einer Tankstelle Bargeld ergaunert. Erst am Sonntag fiel der fehlende Geldbetrag auf.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte ein unbekannter Mann gegen 20.30 Uhr den Verkaufsraum betreten und den Kassierer gebeten, ihm mehrere 100-Euro-Scheine zu wechseln. Nachdem ihm dieser Wunsch erfüllt wurde, wollte der Mann kleinere Scheine haben, die ihm anschließend ebenfalls gegeben wurden. Dabei gelang es dem Unbekannten, mehrere Geldnoten unbemerkt "abzuzwacken", so dass am Ende der Wechselei 150 Euro verschwunden waren.

Die Kripo ermittelt wegen Trickdiebstahls und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369-13312. |cri

