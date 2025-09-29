Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Polizeibeamte an der Haustür

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Durch falsche Polizeibeamte hat sich eine Frau aus Reichenbach-Steegen verunsichern lassen und den Betrügern Schmuck und Bargeld übergeben. Wie die Seniorin bei der Polizei zu Protokoll gab, waren die beiden unbekannten Männer am vergangenen Donnerstag (25.09.) vormittags an ihrer Haustür aufgetaucht und hatten behauptet, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden sei. Um sie vor dem Gefängnis zu bewahren, sei eine sofortige Geldzahlung erforderlich.

Die Frau glaubte die Geschichte und ließ einen der Männer in ihre Wohnung, wo sie ihm mehrere wertvolle Schmuckstücke sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag übergab. Währenddessen wartete der zweite Mann draußen vor der Tür. Gegen 14 Uhr verließen die Unbekannten das Anwesen.

Erst im Nachhinein fand die Seniorin heraus, dass die "Schreckensnachricht" vom Unfall der Tochter frei erfunden war, und sie realisierte, dass sie auf Betrüger hereingefallen ist. Deshalb entschied sie sich am Nachmittag dazu, Anzeige zu erstatten. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat am Donnerstag in Reichenbach-Steegen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Informationen werden unter der Nummer 0631 369-13312 jederzeit entgegengenommen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell