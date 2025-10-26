Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A81

Lkr. Rottweil) Auto überschlägt sich nach Unfall - zwei Personen verletzt (25.10.2025)

Dietingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf. Ein 51-jähriger Fahrer eines Ford Mustangs war gegen 10:45 Uhr auf regennasser Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Während er einen BMW überholte, beschleunigte der 51-Jährige stark, wodurch er vermutlich die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Heck des Mustangs brach aus und der Ford stieß mit der rechten Front gegen die Fahrerseite des BMW. In der Folge gerieten beide Autos ins Schleudern - während der Ford mit der Schutzplanke kollidierte, geriet der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die 29 und 31 Jahre alten Insassen konnten ihr Fahrzeug selbstständig verlassen, zogen sich jedoch leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Klinikum. Der 51-jährige mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell