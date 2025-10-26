Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, K5734

Schwarzwald-Baar-Kreis) 61-Jähriger betrunken mit beschädigtem Auto gestoppt - Geschädigte gesucht (26.10.2025)

Villingen-Schwenningen (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnten Beamte des Reviers Villingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Kurz nach Mitternacht teilte eine Verkehrsteilnehmerin auf der Kreisstraße 5734, zwischen Marbach und Rietheim, einen Schlangenlinien fahrenden Cupra mit. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stellte eine Streife den Wagen schließlich am Ortseingang Pfaffenweiler fest. Bei der anschließenden Kontrolle des 61 Jahre alten Fahrers schlug den Polizisten bereits beim Herantreten an das Fahrzeug starker Alkoholgeruch entgegen. Ein daraufhin mit dem Mann durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 2,3 Promille den Verdacht. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Am Auto des Betrunkenen konnten mehrere augenscheinlich frische Beschädigungen festgestellt werden, welche bislang nicht zugeordnet werden konnten. Etwaige Geschädigte werden daher gebeten sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 6010, zu melden.

