POL-HI: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

SCHELLERTEN / BETTMAR (lud)

In der Nacht vom 24.10.2025, 22:00 Uhr, auf den 25.10.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Turmstraße in 31174 Schellerten OT Bettmar zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Motorhaube des tatbetroffenen VW Polo. Des Weiteren wurde der rechte Vorderreifen beschädigt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

