Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am Freitag den 25.10.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Brucknerweg. Während der Abwesenheit des Bewohners zwischen ca. 12:00 und 22:45 Uhr brachen unbekannte Täter die Terrassentür auf. Aus dem Haus wurden diverse Gegenstände entwendet, die Höhe des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell