POL-HI: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Sarstedt (bub) - Am Freitag den 25.10.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Brucknerweg. Während der Abwesenheit des Bewohners zwischen ca. 12:00 und 22:45 Uhr brachen unbekannte Täter die Terrassentür auf. Aus dem Haus wurden diverse Gegenstände entwendet, die Höhe des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt
Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell