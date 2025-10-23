Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen (kla) Einbruch in Kiosk

Hildesheim (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23.10.25 sind bisher unbekannte Täter in einen Kiosk in der Hauptstraße in Nordstemmen eingebrochen. Der Kiosk wurde gegen 17 Uhr verschlossen und am nächsten Morgen gegen 8 Uhr wieder aufgeschlossen. Die Täter haben zunächst eine Nebeneingangstür aufgehebelt. Im Inneren wurden auch mehrere verschlossene Türen aufgehebelt und die Räume durchsucht. Die Täter nahmen Tabakwaren und Bargeld im Wert von ca. 1000 Euro mit. Der Sachschaden an den Türen wird ebenfalls auf ca. 1000 Euro geschätzt. Bürgerhinweise in dieser Sache bitte an die Polizei Sarstedt, Tel. 05066-985115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell