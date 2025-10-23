Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen in Hildesheim - Polizei überprüft 267 Fahrzeugführer

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Beamte der Hildesheimer Polizeiinspektion haben sowohl am Montag, dem 20.10.2025, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, als auch am gestrigen Mittwoch, dem 22.10.2025, von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr stationäre Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag bei der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern.

Kontrolliert wurde am Montag auf der Schützenallee Höhe Am Pferdeanger und gestern in der Berliner Straße. Dabei wurden insgesamt 267 Fahrzeuge (262 Pkw und fünf E-Scooter) und deren Fahrer überprüft.

Eine Beeinflussung durch Alkohol wurde bei keinem der Verkehrsteilnehmer festgestellt. Drei Fahrer waren unter dem Einfluss von THC und einer unter dem Einfluss von Medikamenten unterwegs. Zwei Verkehrsteilnehmer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und bei einem weiteren wurde festgestellt, dass sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert war. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Überdies registrierten und ahndeten die Einsatzkräfte 124 Verkehrsordnungswidrigkeiten wie beispielsweise das Nichtmitführen erforderlicher Dokumente bzw. Ausrüstungsgegenstände oder in einem Fall das Missachten von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten.

