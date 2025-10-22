PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Stadtgebiet (Lö) Am 22.10.2025, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 13:20 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, den silberfarbenen BMW einer 30-jährigen Frau aus Bad Salzdetfurth. Der Pkw war in einer Parkbox auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bodenburger Straße, in Bad Salzdetfurth, geparkt. Am Pkw entstand, im linken Bereich der vorderen Stoßstange, ein Schaden von ca. 1.500,- Euro. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Person oder zum unbekannten Fahrzeug geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/9010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:02

    POL-HI: Diebstahl eines BMW in Hotteln - wer kann Hinweise geben?

    Hildesheim (ots) - SARSTEDT - (jpm) In der Nacht zu Montag (20.10.2025) wurde im Sarstedter Ortsteil Hotteln ein weißer BMW X1 gestohlen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stellte der Fahrzeugnutzer das Auto am 19.10.2025 gegen 20:00 Uhr auf seinem Grundstück in der Straße Distelberg ab. Als er den Pkw am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr nutzen wollte, musste er ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:01

    POL-HI: S-Pedelec-Fahrer flüchtet vor der Polizei

    Hildesheim (ots) - Vorabinformation - Was ist ein S-Pedelec? Bei einem S-Pedelec, auch Speed-Pedelec genannt, handelt es sich um ein Elektrofahrrad mit einer Motorunterstützung bis 45 km/h. Es ist gleichzusetzen mit einem Kleinkraftrad. Um es im öffentlichen Verkehrsraum führen zu dürfen, wird ein Führerschein benötigt (Klasse AM). Darüber hinaus ist es versicherungspflichtig (Versicherungskennzeichen), unterliegt ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:12

    POL-HI: Unerlaubter Umgang mit Abfällen, illegale Müllentsorgung- Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Lamspringe (fri): In der Zeit zwischen dem 17.10.2025 gegen 12:00 Uhr und dem 20.10.2025 gegen 09:00 Uhr entsorgten bislang unbekannte Täter 12 große Müllsäcke mit Dämmwollresten in dem Grünstreifen der Verlängerung der Straße Im Bruke in 31195 Lamspringe OT Evensen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Unerlaubten Umganges mit Abfällen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren