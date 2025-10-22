Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Stadtgebiet (Lö) Am 22.10.2025, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 13:20 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, den silberfarbenen BMW einer 30-jährigen Frau aus Bad Salzdetfurth. Der Pkw war in einer Parkbox auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bodenburger Straße, in Bad Salzdetfurth, geparkt. Am Pkw entstand, im linken Bereich der vorderen Stoßstange, ein Schaden von ca. 1.500,- Euro. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Person oder zum unbekannten Fahrzeug geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/9010, zu melden.

