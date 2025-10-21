Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: S-Pedelec-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Vorabinformation - Was ist ein S-Pedelec?

Bei einem S-Pedelec, auch Speed-Pedelec genannt, handelt es sich um ein Elektrofahrrad mit einer Motorunterstützung bis 45 km/h. Es ist gleichzusetzen mit einem Kleinkraftrad. Um es im öffentlichen Verkehrsraum führen zu dürfen, wird ein Führerschein benötigt (Klasse AM). Darüber hinaus ist es versicherungspflichtig (Versicherungskennzeichen), unterliegt der Helmpflicht und darf nicht auf Fahrradwegen genutzt werden.

HILDESHEIM - (jpm) Der Fahrer eines solchen S-Pedelecs, welcher keine Fahrerlaubnis besitzt, dessen Fahrzeug nicht versichert ist und der keinen Helm trug, versuchte sich am Montag durch Flucht vor der Polizei einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Am Ende konnte er gestellt werden. Jetzt laufen mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 30-jährigen Hildesheimer.

Aufgefallen ist der Mann einer Streifenbesatzung gegen 12:30 Uhr in der Drispenstedter Straße, als er ohne Versicherungskennzeichen und ohne Helm in Richtung Kennedydamm unterwegs war, auf den er anschließend nach rechts abbog.

Die Beamten folgten dem 30-Jährigen und forderten ihn im Bereich der Kreuzung Kennedydamm/Bavenstedter Straße lautstark auf, stehenzubleiben. Diesen Umstand ignorierte der Mann jedoch und setzte seine Fahrt mit gesteigerter Geschwindigkeit über die Straße Am Müggelsee fort. Im Rahmen der Verfolgung missachtete er weitere Aufforderungen, anzuhalten. Nachdem es dem Streifenwagen gelungen war, den Mann zu überholen und sich vor ihn zu setzen, wendete dieser und fuhr wieder stadteinwärts. Hierbei überquerte er die Bavenstedter Straße an der Kreuzung Ecke Kennedydamm, ohne auf den Verkehr zu achten, und setzte seine Flucht auf dem linken, parallel zur Fahrbahn des Kennedydamms verlaufenden Radweg in Richtung Innenstadt fort. Der Streifenwagen folgte dem Mann unter größter Vorsicht mit Blaulicht und Einsatzhorn. Über den Außenlautsprecher des Streifenwagens wurde der Flüchtige wiederum mehrfach vergeblich aufgefordert, stehenzubleiben. Kurze Zeit später kam dem S-Pedelec-Fahrer ein weiterer Streifenwagen auf dem Kennedydamm entgegen. Als dieser dies offenbar bemerkt hatte, bremste er plötzlich und versuchte, auf einen linksseitig gelegenen Weg in Richtung Drispenstedter Straße abzubiegen. Aufgrund des abrupten Verzögerns und Fahrtrichtungswechsels des 30-Jährigen schaffte es der Fahrer des Streifenwagens trotz Vollbremsung nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten, und es kam zu einer leichten Kollision der Fahrzeuge. Hierbei fiel der Fahrer des Elektrorads um und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab.

Ein im weiteren Verlauf bei dem Mann durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der 30-Jährige entlassen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Gegen den Fahrer des Streifenwagens wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Verkehrsteilnehmer, die eventuell und insbesondere im Bereich der Kreuzung Bavenstedter Straße/Kennedydamm gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Darüber hinaus mussten in der Straße Am Müggelsee ein Mann und ein Kind zur Seite treten. Auch dieser Fußgänger wird gebeten, sich zu melden.

