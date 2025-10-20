Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drohnenpiloten von Polizei, DLRG, DRK und THW üben gemeinsam an Giftener Seenplatte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - Drohnen sind ein Einsatzmittel, das mittlerweile sowohl bei der Polizei als auch bei anderen Blaulichtorganisationen nicht mehr wegzudenken ist.

In diesem Zusammenhang fand am vergangenen Samstag (18.10.2025) unter Leitung von Polizeihauptkommissar Stephan Heinz (Leiter Verfügungseinheit) von 10:30 Uhr bis 13:45 Uhr eine gemeinsame Übung mit der DLRG Sarstedt, dem DRK Hildesheim und dem THW Elze an den Giftener Seen statt.

Hintergrund waren eine Optimierung der Zusammenarbeit sowie ein gemeinsamer Austausch zwischen den einzelnen Drohnenführerstaffeln.

Übungsannahme waren dabei mehrere Personen, die nach einer größeren Feier im Bereich der Seen, bei der diverse Alkoholika und Drogen konsumiert worden waren, von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet wurden und es nicht auszuschließen war, dass sich diese in hilfloser Lage befanden.

Nach einer Beratung und Einteilung der Einsatzbereiche machten sich die Teams daran, nach den Vermissten zu suchen. Hierbei gelang es den Kräften letztlich alle gesuchten Personen entweder im Wasser treibend oder in den angrenzenden Grünanlagen zu lokalisieren und zu bergen.

So fiel am Ende auch das Resümee aller beteiligten Institutionen durchweg positiv aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell