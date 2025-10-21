Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubter Umgang mit Abfällen, illegale Müllentsorgung- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Lamspringe (fri): In der Zeit zwischen dem 17.10.2025 gegen 12:00 Uhr und dem 20.10.2025 gegen 09:00 Uhr entsorgten bislang unbekannte Täter 12 große Müllsäcke mit Dämmwollresten in dem Grünstreifen der Verlängerung der Straße Im Bruke in 31195 Lamspringe OT Evensen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Unerlaubten Umganges mit Abfällen aufgenommen.

Zeugen die Angaben zur Herkunft des Abfalles tätigen können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lamspringe, tel. 05183501990 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 050639010 in Verbindung zu setzen.

