BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 65-Jährige muss ins Gefängnis.

Der Mann wurde nachts gegen 1:15 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Reisender eines international verkehrenden Reisebusses in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Ungar von der zuständigen Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Diese hatte Haftbefehl erlassen, da sein Aufenthaltsort unbekannt war. Der Mann muss nun wegen Urkundenfälschung für vier Monate ins Gefängnis. Zudem interessiert sich die Justiz in einem weiteren Fall für seinen aktuellen Aufenthaltsort.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am frühen Morgen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell