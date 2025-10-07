Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle verhaftet - 52-Jährige muss in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat Montagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze eine 52-Jährige verhaftet. Gegen die Frau lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Ihr werden mehrere Straftaten zur Last gelegt.

Die 52-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Bus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Bus gegen 15:40 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die Ukrainerin mit Haftbefehl von der Justiz gesucht wird. Ihr wird Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung vorgeworfen, weshalb ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet hatte und im Juli 2024 Haftbefehl gegen sie erließ.

Die Frau wurde von den Bundespolizisten verhaftet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde sie heute Vormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell