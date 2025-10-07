Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Korrekturmeldung zur Pressemitteilung " Mehrerer Straftaten verdächtig - Mit Haftbefehl gesuchter Mann bei Grenzkontrolle festgenommen"

Bad Bentheim (ots)

Es hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Bad Bentheim - Die Festnahme fand nicht am Sonntagmittag (05.10.2025) statt, sondern am Montagmittag (06.10.2025) um 13:00 Uhr statt.

