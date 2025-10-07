PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Korrekturmeldung zur Pressemitteilung " Mehrerer Straftaten verdächtig - Mit Haftbefehl gesuchter Mann bei Grenzkontrolle festgenommen"

Bad Bentheim (ots)

Korrekturmeldung zur Pressemitteilung " Mehrerer Straftaten verdächtig - Mit Haftbefehl gesuchter Mann bei Grenzkontrolle festgenommen"

Es hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Bad Bentheim - Die Festnahme fand nicht am Sonntagmittag (05.10.2025) statt, sondern am Montagmittag (06.10.2025) um 13:00 Uhr statt.

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/70276/6132698 OTS: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marion Groenewold
Mobil: 0162 2618054
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

