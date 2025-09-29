Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Festnahme auf dem Weg zum Dienst: Bundespolizist stellt gesuchten Straftäter

Bild-Infos

Download

Ahlhorn (ots)

Am späten Samstagnachmittag fiel einem Beamten der Bundespolizei, der sich gerade auf den Weg zum Dienst befand an der Haltestelle am Bahnhof Ahlhorn ein "Alter Bekannter" auf. Was der aufmerksame Bundespolizist wusste, war, dass der 43-Jährige Mann aus der Ukraine aufgrund diverser Diebstahlsdelikte von der Staatsanwaltschaft Oldenburg zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der Mann muss aus zwei Verurteilungen wegen Diebstahl noch insgesamt eine Geldstrafe von 1.660 Euro begleichen oder eine Freiheitsstrafe von insgesamt 47 Tagen verbüßen.

Er konnte sich deshalb so genau an den Mann erinnern, da er zwei Tage zuvor selbst bei einer Gerichtsverhandlung als Zeuge vorgeladen war, zu welcher der gesuchte 43-Jährige nicht erschienen war.

Der Beamte nahm den Mann fest. Da er die geforderten Beträge nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell