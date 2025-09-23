PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung endet an der Grenze

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat gestern Vormittag einen international gesuchten 23-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die spanischen Behörden vor.

Der Mann kam als Mitfahrer in einem PKW aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 11:00 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien des 23-jährigen Rumänen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl existiert. Der Mann war in Spanien zu einer Haftstrafe von sechs Monaten und zwei Tagen verurteilt worden.

Der 23-Jährige wurde verhaftet. Noch am selbigen Tag wurde er einem Richter am Amtsgericht Nordhorn vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Auslieferungsverfahren liegt jetzt der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg vor.

