Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Schusswaffe bei Grenzkontrolle entdeckt

Bild-Infos

Download

Bunde (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze bei einem 24-jährigen eine Schusswaffe sowie ein mit echter Munition gefülltes Magazin sichergestellt.

Der 24-Jährige wurde im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 12:35 Uhr als Beifahrer eines aus den Niederlanden kommenden Autos auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte eine scharfe Schusswaffe sicher, in der sich ein Magazin mit acht Patronen befand. Die Waffe selbst war nicht durchgeladen. Zusätzlich führte der Mann ein Butterflymesser mit sich.

Die Schusswaffe sowie das Messer wurden beschlagnahmt. Gegen den 24-jährigen Niederländer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell