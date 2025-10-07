Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mehrerer Straftaten verdächtig - Mit Haftbefehl gesuchter Mann bei Grenzkontrolle festgenommen

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat Sonntagmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 23-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Ihm wird Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorgeworfen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der ukrainische Staatsangehörige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen im Bahnhof Bad Bentheim gegen 13:00 Uhr kontrolliert.

Die polizeiliche Überprüfung der Personalien des 23-Jährigen ergab, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Ihm wird vorgeworfen im Dezember 2024 ein nicht versichertes Fahrzeug unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein geführt zu haben. Stattdessen hatte er den Polizeibeamten eine gefälschte Fahrerlaubnis vorgezeigt.

Da der Mann offenbar im Ausland untergetaucht war um sich dem Strafverfahren zu entziehen, hatte das zuständige Amtsgericht die Untersuchungshaft angeordnet und einen Haftbefehl erlassen. Nach seiner Verhaftung wurde er noch am selben Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurde der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

