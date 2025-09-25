PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Trickdieb erbeutet Handtasche +++ Zinkdiebe am Werk +++ Bei Zusammenstoß verletzt +++

Limburg (ots)

1. Trickdieb erbeutet Handtasche,

Elz, Limburger Straße, Mittwoch, 24.09.2025, 09:00 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen ist in Elz eine Frau von einem Trickdieb bestohlen worden. Der Unbekannte näherte sich der Seniorin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Limburger Straße, als diese gerade dabei war, ihre Einkäufe in ein Auto einzuladen. Kurz bevor sie in das Fahrzeug einsteigen wollte, tippte der Mann der Frau auf die Schulter und zeigte auf am Boden liegende Geldmünzen. Die Frau dachte, dass es sich um ihr Geld handeln würde und hob es auf. Diesen Zeitpunkt nutzte der Dieb und entwendete die Handtasche der Dame vom Beifahrersitz des Autos. Anschließend rannte der Mann davon und stieg in ein graues Fahrzeug, womit er schließlich floh. Beschrieben wurde der Täter als 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, südeuropäisch aussehend mit schwarzen Haaren und bartlos. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

2. Zinkdiebe am Werk,

Löhnberg, Am Falkenflug, Mittwoch, 03.09.2025 bis Mittwoch, 24.09.2025

(wie) In Löhnberg haben sich innerhalb der letzten Wochen Zinkdiebe an einer Zisterne zu schaffen gemacht. Die Unbekannten verschafften sich unerlaubt Zutritt zu dem Grundstück in der Straße "Am Falkenflug". Dort öffneten sie die im Boden befindliche Zisterne und entwendeten daraus einen Filterkorb mit Zubehör aus Zink. Anschließend verschwanden die Unbekannten mit ihrer Beute. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

3. Bei Zusammenstoß verletzt,

Dornburg-Frickhofen, Dorchheimer Straße, Mittwoch, 24.09.2025, 19:25 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist in Frickhofen eine Person bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 22-Jähriger befuhr mit einem Audi die Dorchheimer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Als er nach links in die Straße "Im Niederdorf" abbog, übersah er offenbar den entgegenkommenden Seat einer 23-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Seat-Fahrerin verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 10.000 EUR.

