POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt am Dortmunder Hauptbahnhof: 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0847
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund
Montagabend (29. September 2025) verletzte ein 42-jähriger Mann einen 39-Jährigen ohne festen Wohnsitz mit einem Messer lebensgefährlich. Der Tatverdächtige und ein mutmaßlicher Mittäter wurden festgenommen.
Nach ersten Erkenntnissen kam es um 19:53 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Dortmund zu einem Streit unter den Männern. In dessen Verlauf verletzte der 42-Jährige den 39-Jährigen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die Ermittlungen zur Tatbeteiligung eines 43-Jährigen dauern an. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Oberstaatsanwalt Carsten Dombert, Tel.: 0231/92626102
Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund zu melden, Tel: 0231/132-7441.
