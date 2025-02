POL-PDWIL: Umweltgefährdende Abfallbeseitigung im Wald

Hallschlag (ots) - Am Montag, 10.02.2025, kam es gegen 05:20 Uhr zu einem PKW Brand auf einem Firmengelände in der Kyllstraße in Hallschlag. Der PKW brannte vollständig aus. Ursächlich für den Brand dürfte nach den derzeitigen Ermittlungen ein technischer Defekt sein. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hallschlag und Ormont sowie die Polizeiinspektion Prüm. Die Polizei Prüm bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter ...

