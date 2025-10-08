Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei verhaftet 65-Jährigen bei Grenzkontrolle

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der letzten Nacht einen gesuchten 65-Jährigen festgenommen. Er wurde per Haftbefehl gesucht.

Der Mann war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 01:15 Uhr auf dem Parkplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 65-jährigen ungarischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war im Jahre 2022 wegen Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden.

Da er der Aufforderung zum Strafantritt nicht gefolgt war, wurde jetzt per Haftbefehl nach ihm gesucht. Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet und zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

