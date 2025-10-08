Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Festnahme bei Grenzkontrolle

Bad Bentheim

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 23-Jährige muss für 55 Tage ins Gefängnis.

Der 23-Jährige kam als Beifahrer in einem Pkw aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 18:30 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien des 23-jährigen Bulgaren stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Er war im Juni 2023 rechtskräftig wegen Erschleichen von Leistungen in mehreren Fällen verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.650 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 55 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

