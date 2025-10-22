Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines BMW in Hotteln - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) In der Nacht zu Montag (20.10.2025) wurde im Sarstedter Ortsteil Hotteln ein weißer BMW X1 gestohlen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge stellte der Fahrzeugnutzer das Auto am 19.10.2025 gegen 20:00 Uhr auf seinem Grundstück in der Straße Distelberg ab. Als er den Pkw am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr nutzen wollte, musste er feststellen, dass der Pkw nicht mehr da war.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05066/985-0 bei der Polizei in Sarstedt oder unter der Nummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden. Eventuell wurde der Tatort bereits im Vorfeld ausbaldowert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell