POL-HI: Vorfahrtverstoß - Geschädigter und Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Algermissen - Groß Lobke (tko) Am 22.10.2025, gegen 16.10 Uhr, kam es zwischen Algermissen und Groß Lobke an der Einmündung der K 518 / L 411 zu einem Vorfahrtverstoß. Ein Fahrzeugführer bog mit seinem PKW VW Passat an der o. a. Einmündung nach links in Richtung Groß Lobke ab. Dabei übersah er einen schwarzen PKW VW Polo, der aus Richtung Clauen kommend, in Richtung Groß Lobke fuhr. Durch die Vorfahrtverletzung kam es nach Angaben eines Zeugen zu einem Beinahunfall. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts werden weitere Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin des schwarzen VW Polo gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

