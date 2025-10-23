Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Alfeld vom 27.10. bis 02.11.2025

Hildesheim (ots)

ALFELD (js). Der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Alfeld führt in der kommenden Woche vom 27. Oktober bis 2. November 2025 die zweite jährliche Verkehrssicherheitswoche durch - unterstützt von Kräften der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim sowie dem Landkreis Hildesheim.

Ziel dieser Aktionswoche ist es, auf die häufigsten Unfallursachen aufmerksam zu machen, diese zu bekämpfen und langfristig das Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu stärken. Dabei stehen besonders Themen wie überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen am Steuer sowie Ablenkung durch Smartphones und andere mobile Geräte im Mittelpunkt. Da die Verkehrssicherheitswoche direkt nach den Herbstferien beginnt, wird zudem besonderen Wert auf die Sicherheit und die Sichtbarkeit von Kindern auf Schulwegen gelegt.

Die Polizei wird in der nächsten Woche im gesamten Zuständigkeitsgebiet der Polizei Alfeld mit gezielten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, insbesondere in Form von mobilen und stationären Verkehrskontrollen, aktiv sein.

Zudem suchen die eingesetzten Kräfte verstärkt das Gespräch mit Verkehrsteilnehmenden, um präventiv über Risiken und korrektes Verhalten im Straßenverkehr zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell