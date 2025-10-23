PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Alfeld vom 27.10. bis 02.11.2025

Hildesheim (ots)

ALFELD (js). Der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Alfeld führt in der kommenden Woche vom 27. Oktober bis 2. November 2025 die zweite jährliche Verkehrssicherheitswoche durch - unterstützt von Kräften der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim sowie dem Landkreis Hildesheim.

Ziel dieser Aktionswoche ist es, auf die häufigsten Unfallursachen aufmerksam zu machen, diese zu bekämpfen und langfristig das Bewusstsein für sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu stärken. Dabei stehen besonders Themen wie überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen am Steuer sowie Ablenkung durch Smartphones und andere mobile Geräte im Mittelpunkt. Da die Verkehrssicherheitswoche direkt nach den Herbstferien beginnt, wird zudem besonderen Wert auf die Sicherheit und die Sichtbarkeit von Kindern auf Schulwegen gelegt.

Die Polizei wird in der nächsten Woche im gesamten Zuständigkeitsgebiet der Polizei Alfeld mit gezielten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, insbesondere in Form von mobilen und stationären Verkehrskontrollen, aktiv sein.

Zudem suchen die eingesetzten Kräfte verstärkt das Gespräch mit Verkehrsteilnehmenden, um präventiv über Risiken und korrektes Verhalten im Straßenverkehr zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 11:51

    POL-HI: Verkehrskontrollen in Hildesheim - Polizei überprüft 267 Fahrzeugführer

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Beamte der Hildesheimer Polizeiinspektion haben sowohl am Montag, dem 20.10.2025, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, als auch am gestrigen Mittwoch, dem 22.10.2025, von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr stationäre Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag bei der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 18:54

    POL-HI: Vorfahrtverstoß - Geschädigter und Zeugen gesucht

    Hildesheim (ots) - Algermissen - Groß Lobke (tko) Am 22.10.2025, gegen 16.10 Uhr, kam es zwischen Algermissen und Groß Lobke an der Einmündung der K 518 / L 411 zu einem Vorfahrtverstoß. Ein Fahrzeugführer bog mit seinem PKW VW Passat an der o. a. Einmündung nach links in Richtung Groß Lobke ab. Dabei übersah er einen schwarzen PKW VW Polo, der aus Richtung Clauen kommend, in Richtung Groß Lobke fuhr. Durch die ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 15:58

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth/Stadtgebiet (Lö) Am 22.10.2025, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 13:20 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, den silberfarbenen BMW einer 30-jährigen Frau aus Bad Salzdetfurth. Der Pkw war in einer Parkbox auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bodenburger Straße, in Bad Salzdetfurth, geparkt. Am Pkw entstand, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren