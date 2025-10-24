PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlung in Hildesheim - Polizei leitet erneut mehrere Ermittlungsverfahren ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei begleitete am Donnerstagabend (23.10.2025) im Stadtgebiet Hildesheim eine Demonstration zum Thema "Freiheit für Gaza" und leitete im Anschluss mehrere Strafverfahren ein.

Die Versammlung, an der etwa 30 Personen teilnahmen, begann gegen 18:15 Uhr mit einer Kundgebung am Bahnhofsvorplatz. Anschließend folgte ein Aufzug durch die Fußgängerzone und die Rahausstraße bis zum Marktplatz.

Im Zuge des Versammlungsgeschehens kam es zum Anstimmen von Sprechchören. In diesem Zusammenhang wurden gegen einen Teilnehmer und eine Teilnehmerin jeweils Ermittlungsverfahren wegen eines Anfangsverdachts auf Volksverhetzung eingeleitet. Gegen einen weiteren Versammlungsteilnehmer wird wegen Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten ermittelt.

Darüber hinaus wurde gegen den Versammlungsleiter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da der von der Versammlungsbehörde beschränkte Lautstärkepegel der Musik- und Redebeiträge überschritten wurde.

Die Ermittlungen werden durch das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

